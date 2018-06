Thuiskok Rokus Harder uit Best verliest van chefkok Fabrizio Pinna

Conflict over reepje grond in Best opgelost

31 mei BEST - De stoep is nagenoeg verdwenen, op de hoek van de Oranjestraat en de Secretaris L. Jansenstraat in Best. Voetgangers zien zich er gedwongen de weg op te gaan, terwijl vrachtwagens van en naar de Aldi in de straat moeite hebben om de bocht te nemen.