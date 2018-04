Trashwalker Leo gaat in Best het zwerfaval te lijf

Duurzame flats De Willem en De Zwijger in Best krijgen snel opvolgers

23 april BEST - De Willem en De Zwijger in Best, twee duurzaam gebouwde flats, krijgen waarschijnlijk al snel opvolgers. Zo wil woningcorporatie 'Thuis ook in de Ambachtslaan in Veldhoven dezelfde appartementen bouwen. Bovendien is er in corporatieland veel vraag naar informatie over het project.