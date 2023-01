Tunnel in Lennisheuvel is ‘moeilijk, maar niet onmogelijk’

Met nieuwjaars­nacht zetten Eindhoven en Helmond even alle zorgen opzij

EINDHOVEN/HELMOND - Voor het eerst sinds drie jaar was het tijdens de nieuwjaarsnacht weer groot feest in het uitgaansleven. Feestvierders namen het er volop van, in de cafés in Eindhoven en Helmond. Een impressie vanuit de kroeg.

