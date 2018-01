Twee mannen uit Best opgepakt voor zware mishandeling

Evenementen in Best beter over het jaar verspreid

12:06 BEST - De kermis, de ijsbaan, eet-festival Best Lekker, Samenloop voor Hoop, carnaval: de laatste jaren is in het centrum van Best behoorlijk wat reuring. Een goede ontwikkeling, vindt de gemeente. ,,Een paar jaar geleden hebben we zelf een oproep gedaan om meer activiteiten te organiseren", zegt waarnemend burgemeester Hans Ubachs. Met succes.