Twee vandalen schoppen autospiegel eraf in Best, buurman filmt alles

Koningsdag Koningsdag in Best betekent kinderen op bootcamp

27 april BEST - Op het ‘nieuwe’ dorpsplein van Best zijn voor Koningsdag diverse activiteiten georganiseerd. Een drukbezochte vrijmarkt, een fietstocht voor kinderen en een terras met bar, friettent en muziek; de verjaardag van de koning werd in Best goed gevierd.