Van Abba tot 'Sexy als ik dans' tijdens Zomeravonden op z'n Best

Ook Best Vooruit helemaal rookvrij

31 augustus BEST - In navolging van andere voetbalclubs is ook RKVV Best Vooruit vanaf zaterdag 1 september rookvrij. Achter de kantine, uit het zicht van de kinderen, is een rookzone ingericht. De entree en plekken binnen het sportterrein, zoals langs de lijn en het terras zijn rookvrij.