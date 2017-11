Vanderlande stapt in Smart Robotics

BEST - Vanderlande, de Veghelse fabrikant van transportsystemen voor bagage-afhandeling en warehousing, neemt een minderheidsbelang in Smart Robotics, het uitzendbureau voor robots. Een bedrag is niet bekend gemaakt.

Vanderlande, dat begin dit jaar voor 1,2 miljard euro werd overgenomen door Toyota Industries, is een wereldspeler. Smart Robotics, een spin-off van de TU/e, is nog geen drie jaar bezig. De start-up ontwikkelt, verkoopt en verhuurt robots aan uiteenlopende bedrijven. Hiervoor worden standaard robotarmen ingekocht die met behulp van zelf ontwikkelde besturingssoftware en eenvoudige gebruikerssoftware worden aangepast aan de wensen van iedere klant.

De robots worden gebruikt voor een diversiteit aan taken zoals het verzamelen van producten voor een order (orderpicking), het vullen of leegmaken van pallets en groeperen, bundelen en verpakken van producten. Net als bij een conventioneel uitzendbureau kunnen klanten van Smart Robotics een uitzendkracht inhuren voor zolang ze die nodig hebben. Als een klant maar drie maanden een robot nodig heeft, bijvoorbeeld om kerstpakketten in te pakken, komt de robot gewoon terug en wordt die bij een andere klant aan het werk gezet.

Internationaal

Twee en een half jaar lang ontving Smart Robotics ondersteuning en durfkapitaal van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM). Op die manier kon de start-up goed uit de startblokken komen en zich verder ontwikkelen. Nu neemt Vanderlande het stokje over om Smart Robotics internationaal op te schalen door onderzoeks- en ontwikkelingsmogelijkheden te bieden en financiering. Bovendien gaat het bedrijf projecten uitbesteden aan de start-up. "Met deze investering en markttoegang kunnen wij heel snel groeien", benadrukt Mark Menting, mede-oprichter en directeur van Smart Robotics. "We groeien al hard. We zitten nu op 25 man en hebben net 9 vacatures opengesteld. Maar we willen ook naar het buitenland. We willen daar geen vestigingen openen, maar een distributienetwerk opzetten. Daar kan Vanderlande ons bij helpen, want die heeft onder meer vestigingen in Azië en de Verenigde Staten."

Menting ziet twee richtingen waarin Smart Robotics zich goed kan ontwikkelen. "Enerzijds de logistiek samen met Vanderlande. Die levert daar al, maar wij gaan daar de modernste technieken in integreren. Denk aan Alibaba en Amazon-achtige klanten, ook wel de e-commerce markt van Vanderlande, een heel snel groeiende markt. Wij gaan met Vanderlande kijken hoe we die markt zo goed mogelijk kunnen bedienen. We richten ons daarbij puur op ontwikkeling", benadrukt Menting.