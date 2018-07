Verdachte van dodelijke schietpartij in Best is ook in de cel zijn leven niet zeker

DEN BOSCH/BADHOEVEDORP - Toon N. , de man die in november Bosschenaar Yassine Majiti doodschoot, is ook in de gevangenis zijn leven niet zeker. Op een tussentijdse zitting in de rechtbank bij Schiphol bleek dinsdagmiddag dat de man in het Huis van Bewaring in Grave 'om veiligheidsredenen' al vier keer naar een ander cel moest.

Tijdens de eerste pro forma-zitting in de Bossche rechtbank - op 21 februari - vlogen familieleden en vrienden van Yassine Majiti de verdachte naar de keel . De parketpolitie moest grote moeite doen om N. te ontzetten en de boel weer tot bedaren te brengen. De rechtbank besloot daarop om alle volgende rechtszittingen te houden in de extra beveiligde rechtszaal in Badhoevedorp, vlakbij luchthaven Schiphol.

'Noodweer'

Tijdens de zitting maakte officier van justitie Janine Kramer bekend dat N. behalve het doodschieten van Yassine Majiti ook poging tot doodslag van een beveiliger ten laste wordt gelegd. De beveiliger was er bij toen na afloop van een salsafeest in Best ruzie op de parkeerplaats ontstond. Tijdens de vechtpartij trok N. zijn pistool en schoot Majiti door het hoofd. Het was noodweer, zo zei N. Hij voelde zich zo bedreigd door Majiti en zijn vrienden dat hij geen andere uitweg meer zag dan het trekken van zijn pistool. Hij had alleen in de lucht willen schieten, maar schoot de Bosschenaar naar eigen zeggen per ongeluk door het hoofd. De beveiliger, die de vechtpartij had willen sussen, stond daar zo dichtbij dat justitie vindt dat N. bewust het risico nam dat hij ook hem zou doodschieten.

De inhoudelijke behandeling van de rechtszaak is op 17 oktober, opnieuw in de rechtbank bij Schiphol. De zaak zal zich dan toespitsen op de vraag of het beroep op noodweer gerechtvaardigd is. De rechtbank besloot vandaag dat er nog geen te weinig reden is om N. in afwachting van het proces op vrije voeten te stellen.

Brazilië

Bij de vorige zitting, in mei, had Toon N. gezegd dat hij -in elk geval tot 17 oktober- bij zijn broer in Brazilië had willen gaan wonen, maar dat bleek nu een 'afleidingsmanoeuvre' te zijn, bedoeld om zijn vijanden te misleiden. Zijn advocaat Fébe Schoolderman stelde dat hij nu terecht zou kunnen op een adres in Nederland. Om veiligheidsredenen wilde ze daar in het openbaar niks meer over zeggen.