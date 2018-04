Verwarring bij NCB-weg in Best

Video Antonius in Beweging uit Best noemt zich 'ongeneeslijk katholiek', ook al hoort ze niet meer bij de Rooms-Ka­tho­lie­ke Kerk

8 april BEST - Vijf jaar geleden werd Antonius in Beweging uit de Rooms-Katholieke Kerk gezet. De Bestse geloofsgemeenschap stond daar gisteren met een speciale, drukbezochte viering bij stil. ,,We zijn er één dag bedroefd over geweest en toen hebben we de schouders eronder gezet", zegt pastores Gusie van Erp-van den Broek.