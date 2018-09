Voorzichtig optimisme over toekomst Langven in Best

Veenmos groeide er, klokjesgentiaan en een vleesetende plant met de naam drosera. De zwarte stern was er een geziene gast en er moeten enorm veel kikkers hebben geleefd. ,,Het Langven in Best was in mijn jeugd fantastisch mooi", herinnert Paul Maas zich. ,,We speelden er in de zandkuil dat tegen het ven aan ligt. 's Winters schaatste het dorp er en we maakten van die slingers, het was echt een ven van betekenis. Bijna een kilometer lang."