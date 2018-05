'Vrees voor te weinig parkeerplaatsen bij Plus in Best is onterecht'

DEN HAAG/BEST - ,,Zeg nooit nooit”, zei de gemeentewoordvoerster van Best donderdag bij de Raad van State, ,,maar voorlopig heeft de gemeente Best geen enkel plan voor het parkeerterrein aan Den Ekker.”

In ieder geval blijft het parkeerterrein nabij de Plus-supermarkt grotendeels een blauwezoneterrein waar automobilisten niet langdurig mogen parkeren. De gemeentewoordvoerster van Best probeerde donderdag tijdens een rechtszaak in Den Haag de vrees van de gebroeders Van den Broek weg te nemen. De eigenaren van het supermarktpand aan Den Ekker vrezen dat er door nieuwe ontwikkelingen in het centrum steeds meer parkeerplaatsen verdwijnen, waardoor de parkeerdruk alsmaar toeneemt. Uiteindelijk denken de broers dat het parkeerterrein voor de Plus zal worden opgeofferd of dat de blauwe zone er wordt afgehaald.

In dat laatste geval zouden er veel meer langparkeerders aan Den Ekker komen. En dan blijft er te weinig parkeerruimte over voor de supermarktklanten, zo redeneren de broers, die in beroep zijn gegaan tegen het paraplubestemmingsplan parkeernormen en archeologie.

Voordeel

Volgens de gemeentewoordvoerster is die vrees onterecht en werkt het parapluplan alleen maar in het voordeel van de broers. Immers, het nieuwe plan schrijft onder meer duidelijkere parkeernormen voor aan ontwikkelaars die in Best willen bouwen. In veel gevallen zullen die meer parkeerplaatsen op eigen terrein moeten aanleggen, dan wel in openbaar gebied moeten vinden. Kortom, de bedoeling van het parapluplan is om de parkeerdruk in het centrum te verkleinen.