Vrouw op straat beschoten in Best; dader gevlucht

Zon, speciaal bier en live muziek om bevrijding te vieren in Best

6 mei BEST - Zomerse kleding en swingende muziek kwamen zondagmiddag samen op het Bevrijdingsfestival in het centrum van Best. Het gehele weekend zijn activiteiten geweest in onder andere de Koetshuistuin en op het Dorpsplein. Misschien wel meer te danken aan het weer dan aan de promotie van het festival, maar de inwoners van Best hebben alle dagen genoten van de activiteiten.