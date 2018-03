VVD verdubbelt in Best en haalt een kwart van de stemmen

D66 verliest behoorlijk veel stemmen en gaat van vier naar twee zetels. Ook CDA heeft een klap gekregen gaat van vier naar drie. PvdA had er twee en houdt er nog maar een over. De andere partijen, Gemeentebelangen Best, Best Open en ChristenUnie blijven stabiel en houden hun huidige aantal zetels, respectievelijk twee, drie en een.

De grootste partij in Best is nu overduidelijk VVD. Op de tweede plaats staat overigens nog altijd, ondanks het verlies, het CDA. Daarna volgt Best Open, op vier staat de Jongerenpartij JO, D66 is vijfde geworden, op zes staat Gemeentebelangen Best en laatste is de ChristenUnie.