Wel of geen vlees, tijd voor dialoog tijdens wandeling in Best

BEST - Minder of geen vlees eten zou standaard meegenomen moeten worden in de duurzaamheids-discussie, want de veeteelt heeft een enorme impact op het klimaat. En dan hebben we het nog niet eens over het welzijn van de dieren. Ilse Bos wil aan die bewustwording werken door samen te gaan wandelen.