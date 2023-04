Woning aan Boterhoek Best gesloten na vondst hennepkwekerij

Quiz Bolle Jos, Vingerknip­per en de Godfather van het Zuiden: de brute bijnamen van Brabantse boeven

De één is ronduit angstaanjagend, de ander hilarisch. Sinds jaar en dag hebben criminelen van over de hele wereld de meest uiteenlopende aliassen. ‘El Chapo’ (het kleintje) en ‘De Neus’ kennen we allemaal. In Brabant hebben we ‘Bolle Jos’ Leijdekkers, de voortvluchtige cocaïnebaas die de laatste tijd veelvuldig in het nieuws is.