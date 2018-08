Zeventien kandidaten voor burgemeestersvacature Best

Het totale aantal van 17 is lager dan Commissaris van de Koning Wim van de Donk van tevoren had ingeschat. Hij had gedacht dat er 25 à 45 kandidaten zouden reageren, omdat er na de gemeenteraadsverkiezingen in maart veel oud-wethouders rondlopen. Ook zijn middelgrote gemeenten als Best volgens hem populair onder burgemeesters-in-spe.

Voorkeur

Bij de ontvangst van de profielschets liet Van de Donk al blijken dat hij eraan hecht dat de nieuwe burgemeester van Best zijn of haar mannetje kan staan op het gebied van de bestrijding van criminaliteit. Als er een geschikte vrouwelijke kandidaat bij zit, zou die wel eens de voorkeur kunnen krijgen. Volgens hem is nog maar 23 procent van de burgemeesters in Noord-Brabant vrouw. ,,Daar moet nog wel het een en ander gebeuren", zei hij toen.

Andere criteria zijn dat de nieuwe burgemeester, net als de inmiddels vertrokken Anton van Aert, betrokken is en midden in de samenleving staat. Maar anders dan in het geval van Van Aert, zal deze keer worden gecheckt of nieuwe burgemeester zowel in Best woont als ingeschreven staat. Vorig jaar bleek dat Van Aert weliswaar een appartement huurde in Best en daar ook een groot deel van de tijd was, maar zich niet had ingeschreven om hypotheekrenteaftrek te kunnen blijven genieten voor zijn woning in Boxtel. De commotie die daarover ontstond, leidde er uiteindelijk toe dat hij ziek thuis kwam te zitten.