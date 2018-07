Zonnepanelenveld tussen Best en Eindhoven met een educatief tintje

Agent niet vervolgd voor schietinci­dent in Best, waarbij man in zijn been werd geraakt

17 juli BEST - De agent die op 3 oktober 2017 betrokken was een schietincident in Best wordt niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie Oost-Brabant dinsdag besloten. Uit onderzoek van de Rijksrecherche is gebleken dat de agent gerechtvaardigd heeft geschoten.