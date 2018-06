Zorgen over financiën in Best

Buren ontfermen zich over agenten die locatie schietpar­tij Best bewaken: 'Het is hartverwar­mend'

8 juni BEST - De politie in Best bedankt de mensen die wonen in de buurt van de Melde in Best. In die straat vond maandagavond een schietpartij plaats; iets wat de omwonenden niet in de koude kleren is gaan zitten. Maar het weerhoudt ze niet de agenten die dag en nacht in touw zijn wat hulp aan te bieden.