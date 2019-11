1 op de 3 verkeersboetes werd vorig jaar na bezwaar verscheurd: zo kun jij een boete aanvechten

Nog geen vier procent van alle Nederlanders gaat in bezwaar tegen verkeersboetes die op de mat vallen. Maar wie dat wel doet, heeft vaak succes. Een derde van alle aangevochten boetes bleek vorig jaar onterecht, en werd verscheurd. En het aanvechten van een boete is heel simpel.

Ten eerste is natuurlijk van belang of je het gevoel hebt dat een boete onrechtvaardig of zelfs geheel onterecht is. Want ondanks dat deskundigen zeggen dat je in bezwaar kunt gaan om te testen of er geen fouten zijn gemaakt, zijn bezwaarprocedures er niet om ongestraft de verkeersregels te overtreden. Maar als je een boete wilt aanvechten, dan is dat heel eenvoudig.

Bezwaar aantekenen kan op twee manieren: digitaal via de website van het CJIB of met een brief aan de officier van justitie. In die brief schrijft je naast je persoonsgegevens ook het nummer dat op je boete staat en de reden waarom je het niet met de boete eens bent.

Stap twee

Nadat je het bezwaar hebt gemaakt, krijg je daarop een reactie. Dat kan zijn dat je bezwaar is afgewezen (je moet de boete gewoon betalen), toegekend (de boete wordt vernietigd) of gewijzigd (je krijgt een andere boete).

Ben je niet eens met de beslissing? Dan is het tijd voor stap twee: naar de kantonrechter. Dit moet binnen 6 weken na de beslissing van de officier van justitie. Hier lees je hoe dat kan. Voorwaarde is wel dat je de boete betaalt. Dat noemen ze een ‘zekerheid stellen'.

Net als bij de eerste stap kan een boete door de kantonrechter worden vernietigd of veranderd, maar er kan ook worden besloten dat je de boete gewoon moet betalen. Maar weinig Nederlanders nemen deze stap: vorig jaar werden 41.268 boetes aan de kantonrechter voorgelegd, terwijl er 9,2 miljoen boetes werden opgelegd.

Hoger beroep

Ben je het na het oordeel van de kantonrechter nog niet eens met de beslissing? Dan is er nog één stap die je kunt zetten: hoger beroep bij het Gerechtshof in Leeuwarden. Dat kan alleen als je boete minimaal 70 euro is. Vorig jaar werd dat ongeveer 7.000 keer gedaan. Een op de zes zaken werd vervolgens door het hof vernietigd.

Het instellen van hoger beroep kan door een brief te sturen aan de kantonrechter die de beslissing tijdens de vorige stap genomen heeft. Als het Gerechtshof beslist dat de boete terecht is, dan kun je in Nederland verder niets. Het bedrag dat je al eerder hebt overgemaakt ben je kwijt. Geeft het hof je gelijk, dan krijg je binnen enkele weken het betaalde bedrag terug op je rekening.

Hulp

Je kunt zelf in bezwaar gaan tegen een verkeersboete, maar kunt daarvoor ook een jurist inschakelen. Dat klinkt duur, maar hoeft niets te kosten. Dat zit zo: wie juridische hulp inschakelt om een boete op juistheid te laten beoordelen, heeft recht op een zogenaamde proceskostenvergoeding.

Door een jurist voor niets jouw boete te laten aanvechten spreek je feitelijk af dat deze vergoeding voor hem of haar is. De proceskostenvergoeding is dus het salaris van de jurist. Kennelijk is daar een boterham aan te verdienen, want er zijn in Nederland meerdere juristen die niets anders doen dan het aanvechten van andermans boetes.