10 jaar na de Kasteelmoord: het begon met een kogelhuls, een kapotte bril en een streepje bloed

Het is een koude winterdag wanneer de 34-jarige zakenman Stijn Saelens op 31 januari 2012 in kasteel Carpentier in Wingene verder aan zijn boek wil schrijven. Zijn vrouw Elisabeth Gyselbrecht, huisarts van beroep, rijdt na haar spreekuur in de vroege namiddag de oprijlaan op. Maar wanneer ze het gebouw binnengaat, doet ze een vreemde ontdekking: ze vindt een lege kogelhuls terug en de kapotte bril van Stijn, en op de buitentrappen ligt een bloedspoor. Het bad, waarin Saelens op zijn laptop aan zijn boek zou werken, is nog warm. Maar de man zelf is spoorloos verdwenen.

De vrouw belt in paniek de politie, maar de zoektocht draait in eerste instantie op niets uit. Pas twee weken later, op 17 februari 2012, wordt het lichaam van de kasteelheer in de bossen van Maria-Aalter teruggevonden. Onderzoek wijst uit dat Saelens is omgekomen door een kogel in de rechterlong, en gestikt is in zijn eigen bloed.