125 Indiërs vast op Schiphol nadat KLM-vlucht naar Delhi moest omkeren

RIVM biedt zorg houvast en komt met nieuwe richtlij­nen voor dragen bescher­mend materiaal

20:51 Het RIVM heeft voor zorgmedewerkers nieuwe richtlijnen opgesteld voor het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondneusmaskers. Het gaat om alle zorg die buiten het ziekenhuis wordt verstrekt. Alleen als er sprake is van persoonlijke verzorging of lichamelijk onderzoek is het volgens het RIVM nodig minimaal een chirurgisch masker en wegwerphandschoenen te dragen.