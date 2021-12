14,4 graden: nu al warmste oudejaarsdag ooit gemeten

De laatste jaren is het vaker zeer zacht op 31 december, maar niet eerder was het op de laatste dag van het jaar zo warm op het meteorologisch hoofdstation, meldt Weerplaza . De maximumtemperatuur in De Bilt ligt tot dusver op 14,4 graden. Het kwik loopt waarschijnlijk later in de dag nog verder op.

Gisteren ging het landelijke warmterecord uit 2017 er met 14,6 graden in het Zeeuwse Westdorpe er al aan. Gezien de afgelopen jaren viel te verwachten dat vandaag niet anders zou zijn. In de top-10 zachtste oudjaarsdagen zijn nu maar liefst vijf jaren uit deze eeuw te vinden: 2021, 2017, 2015, 2011 en 2006.

24 graden verschil

Het enige jaar uit deze eeuw in de top-10 koudste oudjaarsdagen is 2008 met een maximumtemperatuur van -2,8 graden. De koudste laatste dag van het jaar werd in 1978 geklokt. Toen daalde de temperatuur tot -9,5 graden. Het verschil met het warmterecord van vandaag bedraagt dus bijna 24 graden, weet Weerplaza.



Sinds de start van de officiële temperatuurmetingen in 1901 verliep zo’n 13 procent van alle oudejaarsdagen zeer zacht met maxima in dubbele cijfers. Aan de andere kant kwam het in 14 procent van de gevallen tot een ijsdag met maximumtemperaturen onder het vriespunt.