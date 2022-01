14 maanden cel voor voelen aan vagina van leerlingen door docent is ‘pittige straf’, zegt hoogleraar

Zijn jongste slachtoffer was slechts 15 jaar. Twee andere meisjes met wie de 42-jarige docent Michel D. ontucht pleegde in 2019 en 2020 waren toen 16 en 17 jaar. En dan toch ‘maar’ 14 maanden de gevangenis in.



Dat snappen veel mensen niet. Vooral vanwege de impact op de nog jonge slachtoffers. Sackers begrijpt die reactie wel. ,,Mensen kijken naar de aard en de ernst van wat er is gebeurd. En het is heel erg, laat ik dat vooropstellen”, zegt de hoogleraar. ,,Maar de rechter moet ook kijken naar de persoonlijke omstandigheden van de verdachte en dat meewegen in de strafmaat. Zo staat het in de wet.”