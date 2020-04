148 sterfgevallen erbij, maar steeds minder mensen in het ziekenhuis

Gisteren meldde Ernst Kuipers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding dat niet alleen het aantal mensen op de intensive care terugloopt, maar ook het aantal coronapatiënten in ‘gewone’ bedden in het ziekenhuis: van ruim 2800 naar ruim 2700. Omdat er natuurlijk ook heel veel mensen genezen of thuis verder uitzieken, ligt dat aantal veel lager dan het totaal van 7972 meldingen van mensen die in het ziekenhuis opgenomen zijn geweest.



Het aantal gemelde sterfgevallen van de afgelopen dagen was 164 (zaterdag), 112 (zondag), 101 (maandag), 234 (dinsdag) en gisteren 147. Het aantal nieuw gemelde ziekenhuisopnames van de afgelopen 24 uur (237 dus) is het laagste in 2,5 week. Maar nogmaals: het gaat om aantallen van op die dag nieuw binnengekomen meldingen die allemaal verdeeld worden over de werkelijke dag van overlijden of ziekenhuisopname.



Er zijn nu veertien dodelijke slachtoffers van jonger dan 50 jaar oud.