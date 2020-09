15-jarige die homo’s uitschold tóch vrijgesproken van groepsbelediging, werkstraf geschrapt

De 15-jarige Ilias A., die twee Amsterdamse, homoseksuele mannen uitschold, is in hoger beroep toch vrijgesproken voor groepsbelediging. Het gerechtshof oordeelt dat de zin die hij riep ‘ In Amsterdam, gay is not normal’ geen groepsbelediging is voor alle homo’s en verlaagde de straf. De zaak leidde in april tot veel ophef omdat de slachtoffers de scheldpartij filmden en Ilias later op YouTube een interview gaf.

De 15-jarige Ilias beledigde een homokoppel dat hand in hand over straat liep. Toen Ilias en enkele kameraden het stel lastigvielen, filmden de slachtoffers het voorval. Op die beelden is te zien hoe de twee mannen worden uitgescholden en aangevallen.

‘In Amsterdam, homo’s zijn niet normaal’, roept Ilias, die ook een eigen filmpje maakte. Het stel werd uitgescholden voor ‘kankerhomo’s’ en kreeg nog enkele doodsverwensingen voor de kiezen. Wanneer een van de slachtoffers, Fabio Viana, de scheldende jongens op camera probeert vast te leggen, krijgt hij ook nog een trap.

Ilias zelf gaf later bij een vlogger op YouTube zijn kant van het verhaal: volgens Ilias zei het stel in het voorbijgaan ‘dat moslims geobsedeerd zijn door homo’s’ en liep het daarna steeds verder uit de hand.

Groepsbelediging

Quote Mijn cliënt heeft erkend het homostel te hebben beledigd, maar niet meer dan dat Anis Boumanjal, advocaat van Ilias Maar met dat verhaal kwam hij niet weg bij de rechter. Die veroordeelde hem tot 25 uur voorwaardelijk werkstraf en 35 uur leerstraf voor belediging en discriminatie. Daarbij woog de rechter mee dat de jongen zich ook schuldig heeft gemaakt aan groepsbelediging met de opmerking dat homo's niet normaal zijn in Amsterdam. Daarmee heeft hij de hele groep homoseksuelen in diskrediet gebracht, oordeelde de rechter.



Dat laatste blijft in hoger beroep dus niet overeind. Weliswaar vindt het hof de opmerking beledigend voor homoseksuelen, maar volgens het hof moet de verdachte ‘de opzet hebben gehad op de openbaarheid van de belediging’. Oftewel: Ilias richtte zich tot de twee homoseksuele mannen maar niet bewezen kan worden dat hij het doel had zich tot het grote publiek te richten. Dat Ilias - net als de verdachten - de confrontatie filmde, doet daar volgens het gerechtshof niets aan af. Ilias heeft zijn eigen filmpje niet in de openbaarheid gebracht.

Wél leerstraf

Het hof oordeelt daarmee dat ‘slechts’ eenvoudige belediging overblijft en schrapt de voorwaardelijke werkstraf. De leerstaf blijft wel overeind. Bij elkaar moet Ilias 500 euro schadevergoeding betalen, dat was 850 euro. Volgens advocaat Boumanjal, die Ilias bijstaat, is de nieuwe uitspraak terecht. ,,Bij maatschappelijk gevoelige zaken heeft het Openbaar ministerie de neiging om strafrechtelijke gedragingen te overkwalificeren. Mijn cliënt heeft erkend het homostel te hebben beledigd, maar niet meer dan dat. De opwaardering naar groepsbelediging leek wel politiek gedreven. De rechtbank was er tot mijn verbazing in meegegaan. Het gerechtshof zet het allemaal gelukkig weer in het juiste juridische perspectief.”

Advocaat Sébas Diekstra staat de slachtoffers bij: ,,Hoe het gerechtshof de uitlatingen ook juridisch kwalificeert, duidelijk is dat de zin ‘In Amsterdam, gay is not normal’ op zichzelf beschouwd beledigend is voor homoseksuelen. Het is in ieder geval goed om te zien dat de uitlatingen zijn afgestraft en er een schadevergoeding aan cliënten is toegekend.”

De slachtoffers van de scheldpartij, de in Brazilië geboren Fabio Viana en zijn Nederlandse vriend Daniël, zijn het homogeweld in Amsterdam-Oost inmiddels spuugzat. Het koppel heeft besloten te verhuizen.

Volledig scherm Slachtoffers Fabio en Daniël © ANP

