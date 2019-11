150.000 zorgmedewerkers doen woensdag mee aan grootste én de eerste landelijke ziekenhuisstaking

Werkgevers en werknemers in de ziekenhuiswereld zijn verzeild geraakt in een loopgravenoorlog . In de onderhandelingen staan de werkgevers tegenover de vakbonden, die het zorgpersoneel vertegenwoordigen. De vakbonden willen dat er 950 miljoen extra wordt uitgetrokken voor meer loon voor exact drie jaar. Werkgevers stellen dat die zak geld er niet is en leggen een laatste cao-aanbieding op tafel die neerkomt op ‘ruim 750 miljoen’ extra voor 34 maanden. Daardoor ontstaat er een substantieel gat van 200 miljoen euro. De vraag is of ze daar uitkomen. De onderhandelingen liggen stil en de staking gaat door.

Steinie de Vries, doktersassistent op een gecombineerde polikliniek in Gelre Ziekenhuizen Zutphen, zegt dat de actiedag hard nodig is. ,,De werkdruk is enorm. Ik snap dat dit probleem niet makkelijk op te lossen is, maar werken in ziekenhuizen is op deze manier niet aantrekkelijk voor de jongere generatie. Ik heb collega’s zien vertrekken die vervolgens zzp’er worden. En omdat het ziekenhuis dan geen vervangend personeel kan vinden, worden duurdere zzp’ers ingehuurd. Wat is dan goedkoper voor de werkgever, denk ik dan?”