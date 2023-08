16-jarig meisje gewond bij steekincident tijdens kinderfeestje in Absdale, verdachte (14) aangehouden

Slachtof­fer (23) steekpar­tij Hema Wormer ‘gelukkig buiten levensge­vaar’, verdachte (21) had winkelver­bod

De 23-jarige vrouw uit Wormer die zwaargewond raakte bij een steekpartij in een filiaal van de Hema in de Noord-Hollandse plaats, is buiten levensgevaar. De 21-jarige verdachte had een winkelverbod. Kort voor de steekpartij was de politie al ter plaatse geweest om de vrouw uit het filiaal te zetten.