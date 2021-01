17-jarige krijgt zwaarst mogelijke straf voor doodsteken Megan (15)

De verdachte zou het tienermeisje op 19 augustus 2019 met 35 messteken om het leven hebben gebracht. Dat gebeurde in de keuken van haar ouderlijke woning, op de eerste schooldag na de vakantie. Zij overleed ter plaatse. De toen 16-jarige jongen werd dezelfde dag aangehouden en zit sindsdien vast. Hij is onderzocht door gedragsdeskundigen. Zij hebben geadviseerd jeugd-tbs op te leggen, gezien zijn ernstige psychische problemen. De rechtbank heeft dit advies overgenomen.



Officier van justitie Paul Emmen had twee jaar jeugddetentie en jeugd-tbs geëist en hem moord ten laste gelegd, maar dat acht de rechtbank niet bewezen. Er kan zich, zo luidt het vonnis, een onbekend gebleven gebeurtenis hebben voorgedaan die tot een impulsieve daad heeft geleid. ,,Een jonge meid van 15 die genoot van het leven is haar toekomst ontnomen door een jongen van wie ze hield en tegenop keek”, zo sprak de rechtbank in een lang voorleesvonnis. Uiteindelijk ging de rechter mee in de maximale strafeis die het OM de jongen ten laste legde.



De verdachte en Megan zouden erg verliefd op elkaar zijn geweest. Het meisje was net begonnen aan 4 Havo. De twee tieners zouden die maandag aan hun nieuwe schooljaar beginnen. Ze hadden een relatie maar Megan had het uitgemaakt. Volgens de rechtbank heeft de jongen bewust een niet inklapbaar mes van 23 centimeter meegenomen. Zelf had hij verklaard altijd een mes bij zich te hebben maar dat vinden de rechters ongeloofwaardig.