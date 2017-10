17-jarige uit Hoorn opgepakt na misbruik paarden en cavia

De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een 17-jarige jongen uit Hoorn opgepakt. De verdenking is inbraak, al denken gedupeerde paardeneigenaren dat er veel meer aan de hand is. Ze zeggen hard bewijs te hebben, op camerabeeld, van seksueel misbruik van hun paarden.

Ron Esteje vermoedde 1,5 jaar geleden dat een van zijn paarden 'bezoek' had gekregen. ,,Ik was er helemaal ondersteboven van, dit houdt mij iedere dag bezig.'' Ook een ander paard in de Hoornse stal werd vermoedelijk 'verkracht'. ,,Het is m'n maatje, m'n alles", vertelde Roos Blokdijk in maart aan Noord-Hollands Nieuws. ,,Het is net alsof je eigen kind iets is aangedaan. Dit doet vreselijk veel pijn. Ik heb de hele dag overgegeven, dit wil je niet meemaken."

De drie paardeneigenaren besloten na de eerste vermoedens camera's op te hangen in de stal om de dader op heterdaad te betrappen. In totaal hebben ze hem vier keer weten vast te leggen. Afgelopen vrijdagnacht werd de jongen weer gespot in de stal. Deze laatste camerabeelden waren voor de politie voldoende bewijs om in te grijpen. De Telegraaf schrijft dat een man met een capuchon zich ’s nachts vergreep aan paarden en zelfs aan een cavia.

De jongen is opgepakt voor inbraak en de politie heeft de beelden in bezit, maar daar laat Esteje het niet bij. De schokkende beelden worden vandaag op de website van De Telegraaf gepubliceerd. ,,Hij mag hier niet zomaar mee wegkomen, de beelden spreken voor zich. We hebben ze bewerkt en geknipt om ze voor iedereen toonbaar te maken.'' Esteje heeft daarnaast misdaadverslaggever Peter R. de Vries ingeschakeld.