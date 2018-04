18.000 leraren basisonderwijs ondanks afspraken in laagste salarisschaal

De situatie is niet conform de in 2008 met schoolbesturen en vakbonden gemaakte afspraak om meer leraren door te laten groeien naar een hogere salarisschaal. In 2014 had minimaal veertig procent van de onderwijzers een schaal hoger moeten zitten.



Volgens de laatste cijfers van DUO, waarover De Telegraaf beschikt, is dat aantal nooit gehaald. Vorig jaar was het percentage basisschooldocenten dat een schaal steeg, ondanks de miljoenen die het kabinet vrijmaakte voor loonsverhoging, slechts 26,7 procent.