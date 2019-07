18 jaar en tbs voor doodslag, verkrachting en in brand steken Nathalie (21)

BV de Liefde Ernest (71) werd weer verliefd op het meisje toen hij tiener was

14:02 In de rubriek BV de Liefde vertellen lezers openlijk en anoniem over hun relatie. Bij een concert kwam Ernest (71) zijn oude jeugdliefde Cécile (69) tegen. De vonk sloeg precies zo over als bijna zestig jaar geleden.