18 jaar voor moord op echtgenote, man zocht op pc naar 'dodelijke wurggreep'

Europese vrouw krijgt eerste kind op haar 29ste

14:58 Vrouwen in Europa krijgen gemiddeld op hun 29ste hun eerste kind. Dat geldt ook voor vrouwen in Nederland, die precies op het Europese gemiddelde zitten. Vrouwen in Bulgarije worden al jonger moeder (gemiddeld op hun 26ste), in Griekenland, Italië, Spanje en Ierland pas vier jaar later.