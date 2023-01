18-jarige vrouw komt om het leven bij aanrijding met taxibus in Wageningen

Politie over stenengooi­ers bij rellen rond Eritrees feest in Amstelveen: ‘Nog nooit meegemaakt’

Overal vernielingen, een gewonde agent en 25 arrestaties: dat was de situatie na de hevige rellen rond een Eritrees feest in partycentrum Diamant aan de Touwslagerij in Amstelveen, in de nacht van 29 op 30 oktober. De politie toont beelden van nog eens elf stenengooiers in de hoop deze op te sporen.

17 januari