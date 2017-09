180 Nederlanders vroegtijdig overleden door dieseluitstoot

Volgens berekeningen van het International Institute for Applied Systems Analyses (IIASA) in Wenen en het Noors meteorologisch instituut is de werkelijke uitstoot van diesels vier tot zeven keer hoger dan wordt beweerd. Er bestaan grote verschillen tussen de laboratoriumtesten van autofabrikanten en de reële dieseluitstoot op de weg.

De wetenschappelijke non-profitorganisatie IIASA schrijft dat in alle landen van de Europese Unie plus Zwitserland en Noorwegen in 2013 in totaal 4.560 mensen eerder stierven door de giftige uitstoot van dieselvoertuigen. In Italië werden door het IIASA de meeste dieseldoden geteld: 2810. In Duitsland waren dat er 2070 en in Frankrijk 1430.