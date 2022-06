2 doden bij frontale botsing met spookrijder in Drenthe: ‘Achtervolgd door 10 politieauto's’

FNV: Rechtszaak Britse voedings­reus tegen Zaans personeel is intimida­tie

De Britse multinational Tate & Lyle is naar de rechter gestapt om de staking in hun Zaanse fabriek te breken. Volgens vakbond FNV is deze sprong in het nauw slechts bedoeld als intimidatie richting de werknemers.

