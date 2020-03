2000 euro boete voor Alberto Stegeman voor het plaatsen van een ‘Bassie en Adriaan-bom’

Update: Stegeman in beroepTelevisiemaker Alberto Stegeman moet 2000 euro boete betalen voor het plaatsen van een nepbom op een kazerne in zijn programma Undercover in Nederland . Dat heeft de rechter in Zutphen besloten. Stegeman was zelf niet bij de uitspraak aanwezig: hij komt vandaag terug van een korte vakantie die al lang gepland stond. Telefonisch liet hij meteen weten in hoger beroep te gaan. ,,Dit klopt gewoon niet.”

Quote Lekke kazernes geen maatschap­pe­lijk probleem? Dat is juist wat ik heb aangetoond Alberto Stegeman De rechter vond een eerder geëiste werkstraf te zwaar, omdat hij vanuit journalistiek oogpunt heeft gehandeld. Om die reden wordt de journalist ook niet veroordeeld voor het binnendringen van de legerplaats. Maar toch vindt de rechter dat Stegeman wel strafbaar heeft gehandeld met het plaatsen van de ‘bom’, omdat er geen sprake was van een maatschappelijk probleem met de ‘lekke’ kazernes. ,,Dat verbaast me nog het meest,” reageert Stegeman tegen deze site. ,,Dat is nou juist wat ik hiermee aangetoond heb. Ik heb nog niet met mijn advocaat overlegd, maar wel al met mezelf: ik ga in hoger beroep. Dat hier een strafzaak van gemaakt is, gaat veel te ver. Het gaat me niet om een werkstraf of boete, ik vind gewoon niet dat ik hiervoor veroordeeld moet worden. Dit is journalistiek werk.”

Programmamaker Stegeman stelt met zijn programma Undercover in Nederland misstanden aan de kaak. In augustus 2018 wist hij - vermomd - stiekem de legerplaats bij Oldebroek en ’t Harde op te komen om in de eetzaal een koffer achter te laten. De kazerne was even later in rep en roer. Volgens Defensie bleek het om een nepbom te gaan.

Het Openbaar Ministerie eiste eerder voor die nepbom een werkstraf van 120 uur waarvan 40 uur voorwaardelijk. Volgens Stegeman was het geen nepbom. ,,Het was gewoon een koffer. Het zag er zeker niet uit als een bom”, zei hij toen, voorafgaand aan de rechtszaak. ,,Er staken geen draden uit of iets dergelijks. Ook heb ik geen telefoontje gepleegd waarin werd gezegd dat er een bom zou liggen.” De advocaat van Stegeman vond dat er geen dreiging uitging van de bom en bepleitte vrijspraak.

Stanleymesje

Het knutselwerk in de koffer leek volgens Stegeman op iets ‘dat Bassie en Adriaan hadden kunnen maken’. Maar volgens de rechtbank wilde Stegeman met de stukken klei, schroeven en draden wel degelijk de indruk wekken dat het om een bom ging die kon ontploffen: ‘In de koffer was een wit kabeltje te zien dat door de koffer liep en was een bakje met een camera te zien, die aan elkaar vastzaten met zwart tape. In het bakje zaten verschillende voorwerpen zoals moeren, wit kleiachtig organisch materiaal, een stanleymesje en een telefoon. Ook was in het bakje een zwarte kabel te zien. Door het gebruik van zwart tape was niet direct de volledige inhoud van het doosje zichtbaar', zegt de rechter in het vonnis.

Het Openbaar Ministerie vond ook dat Stegeman voor het achterlaten van de nepbom geen beroep kan doen op de ‘journalistieke exceptie’. De rechtbank is het daar dus deels mee eens. Want: er was geen sprake van een maatschappelijk probleem.

Stegeman kreeg het na de rechtszaak nog aan de stok met Peter R. de Vries die hem er in RTL Boulevard van betichtte ‘schijnnieuws’ te maken.