2018 is het op één na warmste jaar tot nu toe

Het jaar 2018 gaat de boeken in als het op één na warmste sinds het begin van de metingen in 1901. Met een gemiddelde temperatuur van ongeveer 11,4 graden komt dit jaar uit op een tweede plek achter 2014. Dat meldt Weerplaza .

In 2006 lag de gemiddelde temperatuur op 11,2 graden, in 2014 op 11,7 graden. ,,Normaal gesproken is de gemiddelde jaartemperatuur 10,1 graden’’, legt meteoroloog Wilfred Janssen van Weerplaza uit. ,,Dat betekent dat dit jaar als ‘zeer warm’ de boeken in zal gaan. Met een gemiddelde temperatuur van ruim 11 graden is 2018 het vijfde zeer warme jaar op rij! Met dit jaar erbij, komen 8 van de 10 warmste jaren in De Bilt uit de 21ste eeuw, de overige twee uit de jaren 90.’’

In de afgelopen 88 jaar is de gemiddelde jaartemperatuur in De Bilt met maar liefst 1,6 graden gestegen. Janssen: ,,In de jaren 30 was een gemiddelde jaartemperatuur van ongeveer 8,9 graden normaal, tegenwoordig ligt de norm alweer op zo’n 10,5 graden.’’

Rond 2050 normaal

Een gemiddelde jaartemperatuur van 11,4 graden is nu nog zeer hoog. Volgens de KNMI-klimaatscenario’s is een jaar als dit rond 2030 iets warmer dan normaal en rond 2050 is het de gewoonste zaak van de wereld als de gemiddelde jaartemperatuur zo hoog uitkomt. ,,Als we de klimaatdoelstellingen niet naleven’’, benadrukt Janssen.