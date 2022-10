2022 nu al in top 5 zonnigste jaren, ook komend weekend mooi herfstweer

De voorsprong op 2003 - tot nu toe het zonnigste jaar - is nog altijd 110 uur. Als de zon de rest van het jaar de normale hoeveelheid uren schijnt - zo'n 195 uur - is het record binnen. Het aantal zonuren zou dan uitkomen op ongeveer 2150 uur. Zelfs als de rest van het jaar somberder verloopt dan gebruikelijk ligt nog een record in het verschiet. Het lijkt in elk geval vrij zeker dat we dit jaar boven de 2000 zonuren uitkomen. Dat is in het verleden slechts vier keer eerder voorgekomen. Opvallend is dat die vier jaren allemaal in deze eeuw voorkwamen. Naast recordjaar 2003 werden ook in 2018 en 2020 meer dan 2000 zonuren genoteerd.