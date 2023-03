2035 staat in de wet als stikstofdeadline (niet 2030), zegt Van der Plas: hoe zit dat?

Factcheck2030 of toch 2035: deze jaartallen komen veelvuldig terug in de discussie rond de stikstofaanpak, ook tijdens de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen. Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging (BBB) stelde in een debat dat er al duidelijkheid is over het jaartal, omdat het in de wet staat. Hoe zit dat?