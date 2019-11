23 mensen krijgen dagvaarding wegens discriminatie op Facebook na sinterklaasintocht 2018

Tijdens de Sinterklaasintocht op 17 november 2018 in Amstelveen is via Facebook een livestream uitgezonden waarop demonstranten van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet te zien zijn. Zonder dat de beelden daar aanleiding toe gaven, zijn onder de beelden veel negatieve reacties geplaatst. Die waren gericht aan de groep demonstranten en aan de persoon die het filmpje maakte en op haar Facebookpagina plaatste, namelijk journaliste, programmamaker en presentatrice Clarice Gargard.

Gargard heeft naar aanleiding van deze reacties aangifte gedaan, waarna de politie en het OM zijn overgegaan tot onderzoek. Het strafrechtelijk onderzoek naar die mogelijke strafbare uitlatingen is nu afgerond meldt het Openbaar Ministerie vandaag. Binnenkort zullen 23 verdachten een dagvaarding ontvangen. Na onderzoek is het OM van oordeel dat veel reacties bestaan uit schelden, bedreigen en opruien.

Vrijheid van meningsuiting is volgens het Openbaar Ministerie ‘een groot en belangrijk recht’. ,,Uitlatingen gedaan binnen het maatschappelijk debat worden in hoge mate beschermd door dit recht. Echter, deze bescherming houdt op indien sprake is van het plaatsen van puur racistische, bedreigende en opruiende uitlatingen,’’ zo verklaart het OM vandaag nadrukkelijk.