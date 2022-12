30 winkels in Amsterdam op de bon geslingerd voor verkopen e-sigaret aan minderjarigen

De vapes zijn vooral populair bij jongeren. ,,Dat is weer zo’n vinding uit de koker van de tabaksindustrie, die er alles aan doet om roken aantrekkelijk te houden in de westerse wereld,” zei Esther Croes, arts en epidemioloog bij het Trimbos-instituut en gespecialiseerd in tabak en drugs in juni in Het Parool. Hoewel precieze cijfers ontbreken, stelt Croes dat het gebruik van e-sigaretten onder jongeren toeneemt. ,,Dat vinden we heel zorgwekkend, want ook in e-sigaretten zit nicotine.” Twee jaar geleden pleitten artsen al voor een verbod op e-sigaretten.