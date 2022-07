300 asielzoekers sliepen vannacht niet in een bed bij aanmeldcentrum Ter Apel, honderd mensen lagen buiten

Brabanders die over de grens werken lopen tegen thuiswerk­pro­ble­men aan: 'Ze worden vaak beperkt’

Mensen die over de grens werken lopen vaak tegen thuiswerkproblemen aan, merkt de FNV. Daarom opent de vakbond een meldpunt voor grenswerkers die problemen ervaren met thuiswerken bij hun werkgever. Grenswerkers zijn mensen die in Nederland wonen, maar bijvoorbeeld in België of Duitsland een baan hebben.

12 juli