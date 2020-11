3000 euro of meer terugbetalen aan toeslag? Opzet/grove schuld, stelde fiscus

Gemeente Almere gooit notariskan­toor op slot: ‘Facili­teer­de criminelen om geld wit te wassen’

25 november De Almeerse burgemeester Franc Weerwind heeft vandaag een notariskantoor voor zes maanden laten sluiten vanwege het faciliteren van criminele activiteiten. Het gaat om het kantoor van notaris Maarten Prinsze, die in 2017 werd aangehouden en in februari van dit jaar uit zijn ambt werd gezet. Het is volgens de gemeente Almere voor het eerst dat ‘het bestuursrecht zo wordt ingezet in de strijd tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit’.