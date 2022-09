39 valse wolfspinnen bij nationale spinnentelling geteld: nooit werden er meer genoteerd

Dat de valse wolfspin hard aan de weg timmert in ons land was al bekend. De spin kwam eerst alleen voor in Zuid-Europa, maar wordt de laatste tijd steeds vaker in Nederland gespot. Nu blijkt dat er tijdens de spinnentelling nog nooit zoveel valse wolfspinnen zijn genoteerd als dit jaar. Tijdens de spinnentelling van vorig jaar werd geen enkele valse wolfspin opgemerkt en in 2020 werd er voor het eerst één valse wolfspin geteld.

Dat de valse wolfspin het hier zo naar zijn zin heeft komt waarschijnlijk door de klimaatverandering. De naam van de valse wolfspin is een beetje misleidend. Volgens het EIS Kenniscentrum Insecten betekent het namelijk niet dat hij gemeen is, maar dat het geen ‘echte’ wolfspin is.

Kruisspin is de winnaar

De winnaar van de spinnentelling is ook dit jaar de kruisspin. Die spin is voor het tiende jaar op rij het meest geteld, gevolgd door de grote trilspin en de venstersectorspin. Per tuin werden er gemiddeld 7,3 kruisspinnen geteld.

Het was de tiende editie van de telling en in totaal deden er 255 mensen mee. Per tuin werden er gemiddeld tussen de 22 en 27 spinnen waargenomen, ongeveer evenveel als in de afgelopen jaren.

Bekijk onze leukste dierenvideo's in onderstaande playlist: