4-jarige Tom heeft een supersnel renpaard in zijn hoofd

Tom (4) is een energiek, nieuwsgierig en ondernemend ventje. Hij heeft veel vragen en is constant op ontdekkingspad. Stilzitten kan hij niet. Dat is volgens Tom ook niet zo gek, want er woont een supersnel renpaard in zijn hoofd. ,,Die gaat 80 kilometer per uur. Veel sneller dan anderen. Die gaan maar 30.” Een halfjaar geleden vroeg hij zijn moeder Noor Veijgen (36): ‘Mam, wil je mij helpen met een boek?’



Gewoon Tom gaat over Tom en zijn hoogbegaafdheid. Noor: ,,Tom tekende steeds een paard. Ik vroeg hem waarom? Hij zei dat dat het supersnelle renpaard is waardoor hij alles snel leert en begrijpt. Hij vindt het moeilijk om te praten over de beperkingen die zijn hoogbegaafdheid met zich meebrengt (hij zit in groep één, maar kan al lezen en schrijven). Door te tekenen kan hij zijn gevoel kwijt.”