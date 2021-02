40.000 schaatsers op SEH, ziekenhuizen door voorraad materiaal gebroken heupen heen

De meest voorkomende letsels waren gebroken polsen, heupen en schouders. Veel botbreuken konden (tijdelijk) worden behandeld met een gipsverband, maar zeker duizend mensen moesten worden geopereerd. Er werden zaterdag en zondag vijf tot tien keer meer trauma-operaties per ziekenhuis uitgevoerd dan gemiddeld in een weekend zonder natuurijs. In sommige ziekenhuizen zijn zo veel patiënten geopereerd aan een gebroken heup dat de materialen op waren.

De meeste ziekenhuizen hadden zich volgens de NVT voorbereid op de drukte door de spoedeisende hulp te bemensen met extra artsen en verpleegkundigen, traumachirurgen en gipsverbandmeesters. Ook hadden vrijwel alle geïnventariseerde ziekenhuizen de operatiecapaciteit opgeschaald door het openstellen van extra operatiekamers en door het draaien van dubbele diensten door traumachirurgen, orthopedisch traumatologen, anesthesiologen, OK- en anesthesiemedewerkers.

‘Totaal geen spijt’

Eén van de patiënten was Utrechter Cor Jansen (60), die tijdens een ‘fantastisch rondje schaatsen’ zijn heup brak. ,,Maar ik heb totaal geen spijt. Het is pech en ik ben vooral boos op mezelf. Als ik mijn veterstrikdiploma ooit goed had gehaald, was dit niet gebeurd”, steekt Jansen van wal. Samen met een paar vrienden ging hij vrijdagochtend naar de Nieuwkoopse plassen. ,,Het was heel rustig en er lag geweldig ijs. We maakten een fantastisch rondje.”

Tot een collega gas gaf en Jansen achter hem aan ging. Hij wilde net tegen hem zeggen hoe ‘supergaaf’ het was om op de ijzers te staan, toen het misging. Jansen werd door mensen die vlakbij woonden opgevangen tot de ambulance kwam. Die bracht hem naar het St. Antonius in Leidsche Rijn. ,,Er waren zeven wachtenden voor mij en ze hoopten dat ze me dezelfde dag nog konden opereren. Zo druk was het. Ik was bang dat ik een hele nacht moest liggen zonder geopereerd te worden.”

Einde schaatspret

Met de invallende dooi kwam er in het hele land in de loop van de zondag een einde aan de ijspret. Veel gemeentes en veiligheidsregio’s waarschuwden schaatsers gistermiddag om van het ijs te gaan. ,,Er ontstaan gevaarlijke situaties op het ijs in Noord-Nederland door een combinatie van oplopende temperaturen en draaiende wind. Advies: ga niet meer het ijs op!” meldde de politie.

In Groningen kon vandaag nog wel even geschaatst worden. Niet op sloten of meertjes, maar gewoon op straat. Inmiddels is het weer overal omgeslagen. Vrijdag kan het in het midden, zuiden en oosten van het land zelfs 15 tot 18 graden worden. ,,De uitschieters gaan naar ruim 18 graden, zelfs een lokale 20 graden is midden volgende week niet uitgesloten", aldus meteoroloog Alfred Snoek van Weerplaza.

Niet zomaar gesmolten

De grote hoeveelheden sneeuw en ijs van de afgelopen week, zijn niet zomaar gesmolten. Vooral de sneeuwhopen langs de weg bij kruispunten en rotondes zijn niet meteen weg en ook sommige sneeuwduinen weten het nog wel een paar dagen uit te houden, net als het ijs in sloten, meren en plassen.

Kunstschaatsster Linden (20) stal zondag de show op de bevroren grachten van Amsterdam.