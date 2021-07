4000 witte rozen op Dam als steunbetuiging aan Peter R. de Vries

Veel omstanders blijven even staan om te kijken naar de bloemenzee. Een voorbijgangster laat weten dat ze het een prachtig gebaar vindt. ,,Wie weet steunt het hem.”

Een van de organisatoren laat weten anoniem te willen blijven. ,,Maar dit zit zo diep, het is fijn iets te kunnen doen.”

Familielid kroongetuige

Een familielid van Nabil B., kroongetuige in het liquidatieproces Marengo, heeft vrijdag in een verklaring steun uitgesproken voor de bloemenactie voor Peter R. de Vries op de Dam in Amsterdam. ‘Na de moord op mijn broer Reduan en de moord op de advocaat Derk Wiersum is wederom een onschuldig betrokkene in het Marengoproces neergeschoten’, zo schrijft het familielid in een verklaring.

‘Deze traumatische en intens verdrietige gebeurtenis voelt aan alsof mijn hart uit mijn lijf is gerukt, een niet te beschrijven pijn blijft achter. Juist deze lieve man die zo onbaatzuchtig voor mij als familielid opkwam richting een onverantwoordelijke en naïeve overheid, is nu ook slachtoffer geworden.’

Het betrokken familielid wil strikt anoniem blijven. Het ANP heeft haar identiteit geverifieerd.

Tijd voor reflectie

In de verklaring beklaagt het familielid zich over de houding van de overheid. ‘Terwijl Peter R. de Vries vecht voor zijn leven, wordt zijn belangrijke en onvervangbare rol als vertrouwenspersoon in de eerste persconferentie vanuit Mark Rutte al miskend. Peter wilde niet dat ik door de overheid monddood werd gemaakt, ook daarom spreek ik mijn steun uit voor deze actie. Het is tijd voor reflectie bij justitie en de overheid. Reflectie op hun miskenning van Peter als vertrouwenspersoon, hun structurele miskenning voor de gevaren van deze criminele groepering en miskenning van hun verantwoordelijkheden als zijnde overheid.’

In het slot van haar verklaring richt het familielid zich tot De Vries. ‘Lieve Peter R., ik beloof je dat ik nooit knielend door het leven zal gaan. Ik hoop dat je snel beter wordt, ik mis je.’

Oss

Op de trappen voor het gemeentehuis in Oss werden eind juli vorig jaar eveneens vierduizend witte rozen neergelegd. Het anonieme statement was een eerbetoon aan Arie den Dekker die zichzelf drie dagen eerder op dezelfde plek van het leven had beroofd. Naast de bloemen stond een groot bord met de tekst ‘Voor dappere Den Dekker en zijn offers aan de strijd tegen criminaliteit’. In kleinere letters werd nog eens onderstreept dat de bloemen in elk geval niet voor de burgemeester bedoeld waren.

Den Dekker lag al ruim anderhalf jaar overhoop met de gemeente toen hij zichzelf in brand stak vlak voor de ingang van het stadhuis. Later in de middag overleed hij aan zijn verwondingen. Hij vond dat Oss te weinig deed om een nieuw huis voor hem te vinden, nadat hij als getuige van een misdaad ernstig was bedreigd en zonder eigen woning kwam te zitten.

Bekijk hieronder onze video’s over de moordaanslag op Peter R. de Vries: