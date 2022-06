45km-autootje crasht met vier inzittenden: tieners zwaargewond

Geen studenten vanwege Schiphol? Dan Oekraïense vluchtelin­gen onder de vliegher­rie

Voor studenten is het te lawaaiig en te onveilig om in Amstelveen pal onder de vliegroutes van Schiphol te wonen. Maar vluchtelingen mogen van de rijksregels wél worden ondergebracht in het gebied. Dus wordt er nu gebouwd aan vluchtelingenopvang. ‘Dit toont maar weer aan hoe idioot de regels zijn.’

9 juni