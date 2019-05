5 dagen en 18 uur aan de lijn met 3FM: Jasper wint privé-concert

De inzet van het spel is om zo lang mogelijk aan de telefoon te blijven. De deelnemers moeten binnen tien seconden reageren als de presentator hen aanspreekt en vragen beantwoorden. Ook de beslissende quizvraag beantwoordde Jasper correct. Hij was de enige nog overgebleven deelnemer.



Jasper groeide de afgelopen dagen uit tot publiekslieveling. Via de hashtag #iksteunjasper werd hij via Twitter en Facebook massaal gesteund. Jasper deed mee voor zijn vriendin Rosann en haar familie. Zij zijn al lang fan van Mumford & Sons. De stiefvader was de grootste liefhebber, maar hij overleed voordat hij de band live had kunnen zien. Jasper hoopte zijn schoonfamilie via deze actie alsnog een bijzonder concert te laten meemaken. De familie reageerde zichtbaar geëmotioneerd toen Jasper werd uitgeroepen tot winnaar. Bij het concert mogen 50 mensen aanwezig zijn.



Jasper heeft met zijn actie overigens het langste telefoongesprek ooit gevoerd. Volgens Guinness World Records stond het record op 54 uur. Het is niet duidelijk of Jaspers record officieel geregistreerd gaat worden; de organisatie was tijdens het bellen niet bij hem aanwezig.