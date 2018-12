5 euro voor twee dennenappels bij Intratuin: ‘Kerst is onbetaalbaar grappig’

Op social media liggen mensen in een deuk om de gekkigheid in het tuincentrum. In het bos struikel je dit jaargetijde immers over de afgevallen dennenappels.

De tekstschrijver van Intratuin heeft zijn best gedaan om er nog iets van te maken, ook al vergeet hij de tussen-n in dennenappel: ‘De denneappels maritima van Intratuin zijn vrolijk, decoratief en met een beetje nepsneeuw snel in winterse sfeer te krijgen. De denneappels kunnen gemakkelijk gebruikt worden in een kerststuk of als decoratie op een kerstkrans. Verkrijgbaar in verschillende kleuren of gewoon naturel. Voor ieder wat wils.’